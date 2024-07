В Сети появилась информация об оснащении ожидаемого Nothing Phone 2a Plus

Ранее в этом году был выпущен Nothing 2a. Теперь дело дошло до очередной модели, которая, по инсайдерской информации, получит чип MediaTek Dimensity 7350, 6,7" OLED-дисплей 1080p с частотой обновления 120 Гц, пиковая яркость которого составит 1300 нит.

Вероятнее всего, Nothing Phone 2a Plus будет оснащён теми же задними камерами, что и модель 2a — основной 50 Мп с OIS, а также 50 Мп сверхширокоугольным объективом. Фронтальная камера, возможно, получит значительное обновление, учитывая, что в характеристиках Nothing Phone 2a Plus говорится, что последняя версия оснащена 50 Мп селфи-камерой по сравнению с 32 Мп в 2a. Кроме того, высока вероятность оснащения 2a Plus поддержкой записи видео в формате 4K с помощью настройки камеры заднего вида.

Новая модель должна получить аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Также смартфон получит модуль NFC и защиту дисплея Gorilla Glass 5. Устройство «почти наверняка» будет работать под управлением последней версии Nothing OS, обновления для которой будут выходить до трёх лет, а обновления для системы безопасности — до четырёх лет.

Ни о срокахвыхода новой модели, ни о цене ничего не известно. Отмечается, что Nothing Phone 2a Plus будет дороже, чем 2а.