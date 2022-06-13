В Сети появилась подробная распаковка недорогого Google Pixel 6a. Смартфон должен выйти лишь в конце июля

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В Сети появилась подробная распаковка недорогого Google Pixel 6a. Смартфон должен выйти лишь в конце июляТакое чувство, будто Google вообще нет дела до подобных утечек
Google известна низким уровнем компетентности внутренней службы безопасности. Шутка ли — первая модель в линейке Google Pixel A попала в руки журналистов и блогеров за несколько месяцев до официального анонса.
И вот, компания продолжает быть верна сама себе. Несмотря на то, что полноценный релиз недорогого Google Pixel 6a намечен лишь на 28 июля текущего года, устройство уже начало появляться в первых распаковках и обзорах.
Малазийский YouTube-блогер Fazli Halim опубликовал видео, в котором поделился первыми впечатлениями о смартфоне. В нём он показал новинку со всех стороне и даже включил. Вместе с тем он напрямую сравнил Pixel 6a с более дорогим Pixel 6.
Напомним, что Pixel 6a получил 6,1-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц. В основу аппарата лёг фирменный чип Google Tensor, который ранее использовался лишь в Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Цена новинки — 450 долларов.