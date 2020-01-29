В сети появилась полная спецификация первой гибкой раскладушки от Samsung

И чем ближе мероприятие Galaxy Unpacked 2020, на котором устройство от Samsung безусловно будет представлено, тем больше в сети появляется информации о грядущей новинке. Так, на этот раз в интернет слили абсолютно все характеристики долгожданного Samsung Galaxy Z Flip. Смартфон получит Super AMOLED-дисплей, диагональ которой составит 6,7 дюймов, а разрешение будет равняться 2636 х 1080 пикселей. Экран смартфон будет прикрыт ультратонким стеклом, а не пластиком, как это было в прошлогоднем Samsung Galaxy Fold. Также Galaxy Z Flip будет работать на базе процессора Snapdragon 855+, иметь 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти постоянной, причем стандарта UFS 3.0. Емкость аккумулятора смартфона составит 3300 мАч, но при этом у аппарат будет иметься поддержка 15-ваттной зарядки , что достаточно сложно назвать современным решением. Камеры будет две, обе на 12 Мп. Габариты Galaxy Z Flip составят 167,9 х 73,6 х 6,9-7,2 мм в открытом состоянии и 87,4 х 73,6 х 15,4-17,3 мм в момент, когда смартфон сложен. Масса новинки устройства — 183 г.