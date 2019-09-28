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Сегодня 10:09

В сети появилась распаковка смартфона Xiaomi за 2800 долларов

Он настолько дорогой, что это единственный способ посмотреть его распаковку
Буквально несколько дней назад китайский гигант Xiaomi представил революционный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha. Компания решила подогреть интерес к новому устройству и опубликовала ролик с его распаковкой.

В официальной распаковке компании можно увидеть пример взаимодействия с основным экраном аппарата, а также с боковой частью дисплея. В уникальной упаковке класса премиум находится само устройство, быстрая зарядка, а также необходимые кабели и переходник с разъема USB Type-C на аудиоразъём 3,5 мм.

В новом видео также показан специальный чехол для смартфона, который частично покрывает основной экран устройства и немного закрывает задний корпус.

Напомним, что старт продаж Xiaomi Mi Mix Alpha намечен на конец декабря. Стоимость устройства составляет 2800 долларов.

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