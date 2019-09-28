В сети появилась распаковка смартфона Xiaomi за 2800 долларов

В официальной распаковке компании можно увидеть пример взаимодействия с основным экраном аппарата, а также с боковой частью дисплея. В уникальной упаковке класса премиум находится само устройство, быстрая зарядка, а также необходимые кабели и переходник с разъема USB Type-C на аудиоразъём 3,5 мм.