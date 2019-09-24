В сети появилась видео-инструкция по установке Google-приложений на Huawei Mate 30 Pro

Лазейкой для установки оказалось Android-приложение LZ Play, созданное для удаленной установки пакетов на смартфоны, объединенные в корпоративную сеть. Благодаря ему смартфону не требуется разблокировка загрузчика или root-доступ — нужны лишь прямые руки и предоставление ему системных разрешений на устройстве.
Установка “запрещенки” происходит следующим образом:
- Открыть браузер на Huawei Mate 30 или Mate 30 Pro
- Перейти на официальный сайт приложения LZ Play
- Нажать синюю кнопку на главной странице и дождаться загрузки файла app-release.apk
- Установить файл
- Открыть установленный магазин приложений Google Play и войти в систему. В случае возникновения проблем достаточно перезапустить смартфон
Напомним, что из коробки новые флагманы Huawei поставляются без предустановленных сервисов Google. Это связано с запретом американского правительства сотрудничать компаниям из США с китайской Huawei.