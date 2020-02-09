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В сети появились данные о стоимости флагманского Xiaomi Mi 10
О доступности смартфона можно забыть
Ранее в сети публиковалось много инсайдерской информации об особенностях грядущего флагмана Xiaomi Mi 10, однако его цена оставалась загадкой. И только сегодня источникам наконец удалось обнародовать данные о стоимости новинки.
Примечательно, что цена устройства была обнаружена в фирменном приложении Xiaomi Home. Выяснилось, что новинка не такая доступная, как ожидали пользователи. Итак, стандартная версия Xiaomi Mi 10 на 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб внутренней обойдется покупателям в 4999 юаней или приблизительно в 45,8 тыс рублей.
Однако данная стоимость применима лишь для определенной расцветки корпуса, а именно Titanium Silver и Ice Sea Blue, в то время как смартфон в синей расцветке имеет еще большую стоимость - 5999 юаней или 55, 1 тыс рублей.Справедливости ради стоит добавить, что синяя модель имеет 256 Гб внутренней памяти.