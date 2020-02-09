В сети появились данные о стоимости флагманского Xiaomi Mi 10

Однако данная стоимость применима лишь для определенной расцветки корпуса, а именно Titanium Silver и Ice Sea Blue, в то время как смартфон в синей расцветке имеет еще большую стоимость - 5999 юаней или 55, 1 тыс рублей.Справедливости ради стоит добавить, что синяя модель имеет 256 Гб внутренней памяти.