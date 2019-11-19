В сети появились фото нового смартфона Huawei с тройной стабилизацией камер
В сети был опубликован постер, гласящий о том, что Nova 6 будет представлен в начале следующего месяца — 5 декабря. Если верить последним утечкам, то по “железной” части оба устройства окажутся похожи друг на друга как две капли воды, в том числе и за счет наличия тройной стабилизации основной камеры. А вот что касательно внешнего вида, то Honor V30 и Nova 6 все же будут иметь различия, как минимум по части оформления блока основной камеры.
Так, если в Honor V30 камера больше похожа на то, что представили в iPhone 11 Pro и Google Pixel 4, просто с иным количеством камер, то в Nova 6 все четыре модуля выстроены в одну линию в углу корпуса. В сети даже появились изображения будущего фотофлагмана Huawei, на которых можно более подробно рассмотреть решение компании.
Учитывая, что устройство делает больший упор на фотовозможности, можно ожидать, что цена на него будет ниже, чем на основные флагманы китайского гиганта. Но точной информации ни о ней, ни о примерной дате выхода новинки в сети все еще нет.