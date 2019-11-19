В сети появились фото нового смартфона Huawei с тройной стабилизацией камер

В сети был опубликован постер, гласящий о том, что Nova 6 будет представлен в начале следующего месяца — 5 декабря. Если верить последним утечкам, то по “железной” части оба устройства окажутся похожи друг на друга как две капли воды, в том числе и за счет наличия тройной стабилизации основной камеры. А вот что касательно внешнего вида, то Honor V30 и Nova 6 все же будут иметь различия, как минимум по части оформления блока основной камеры.