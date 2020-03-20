В сети появились фото отмененных смартфонов от создателя Android

Судя по имеющимся изображениям, Essential PH-2 мало отличался бы от первого поколения, предлагая пользователям примерно тот же дизайн, что и в оригинале. По словам самого дизайнера, PH-2 был отменен в период, когда устройство находилось на достаточно близком к выходу этапе разработки.