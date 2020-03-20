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В сети появились фото отмененных смартфонов от создателя Android
Выглядят устройства крайне многообещающе
Как вы можете знать, компания Essential, основанная создателем Android Энди Рубином, закрылась, так и не выпустив свой второй смартфон. Но благодаря дизайнеру компании, в сети появились фото отмененных девайсов производителя.
Судя по имеющимся изображениям, Essential PH-2 мало отличался бы от первого поколения, предлагая пользователям примерно тот же дизайн, что и в оригинале. По словам самого дизайнера, PH-2 был отменен в период, когда устройство находилось на достаточно близком к выходу этапе разработки.
Куда интереснее выглядит Essential PH-3, который очень сильно напоминает современные флагманы, такие как iPhone 11 Pro и Google Pixel 4: как минимум, тут используется тот же квадратный блок основной камеры.
При этом дизайнер отметил, что PH-3 мог стать первым недорогим смартфоном компании, правда, сама Essential ни разу не заявляла о планах по производству подобных девайсов.