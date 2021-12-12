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В сети появились фотографии отменённого компактного смартфона Nokia с необычным дизайном

Это мог быть первый Android-смартфон компании задолго до HMD Global

В начале 2010-х Nokia активно сотрудничала с Microsoft. Сначала «дружба» компаний переросла в переход устройств мобильного производителя на Windows Phone, а затем в покупку всей Nokia разработчиком Windows.