В сети появились фотографии отменённого компактного смартфона Nokia с необычным дизайном

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В сети появились фотографии отменённого компактного смартфона Nokia с необычным дизайномЭто мог быть первый Android-смартфон компании задолго до HMD Global
В начале 2010-х Nokia активно сотрудничала с Microsoft. Сначала «дружба» компаний переросла в переход устройств мобильного производителя на Windows Phone, а затем в покупку всей Nokia разработчиком Windows.
Примерно в 2014 году отношения двух компаний достигли своего пика. Примерно тогда Microsoft отменила множество интересных смартфонов от финского производителя. К таковым, например, относится Nokia Ion Mini (RM-1028), который всплыл в сети накануне.
Судя по опубликованным в Twitter снимкам, телефон должен был получить очень необычный каплевидный дизайн — верхняя часть смартфона была толще нижней. Нечто похожее можно увидеть, если взглянуть сбоку на MacBook Air.
Сообщается, что Nokia Ion Mini должен был стать компактным смартфоном, работающим под управлением nauOS. В его основу должен был лечь либо Qualcomm MSM8226, либо Snapdragon 400.
Источник: Gizmochina