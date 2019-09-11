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В сети появились изображения новой фирменной прошивки от Xiaomi

В MIUI 11 изменятся приложение “Калькулятор” и будильник
До анонса новой версии MIUI осталось не так много времени. И пока сама Xiaomi продолжает хранить молчание относительно новых функций, которые ждут нас в MIUI 11, инсайдер Мукул Шарма продолжает серию публикаций в своем Twitter-аккаунте. В этот раз он демонстрирует немного видоизмененный будильник и новое приложение “Калькулятор”.

Будильник в новой версии MIUI, по сравнению с предыдущим, отличается новыми значками, расположенными в нижней части вкладки таймера и перерисованной кнопкой добавления нового будильника. Также эта кнопка изменила свое местоположение, переместившись с нижней правой части в центр.

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Приложение “Калькулятор” претерпело больше изменений в сравнении с будильником. Тут изменился и цветовой акцент с серого на оранжевый, добавив тем самым больше контрастности, тут и вкладка конвертера с вкладкой финансов стали выглядеть иначе, обзаведясь также дополнительным функционалом. Помимо этого теперь можно использовать и полупрозрачную версию калькулятора, вынеся ее прямо на рабочий стол.

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Больше никаких подробностей о MIUI 11 на данный момент нет, но стоит напомнить, что анонс новой версии фирменной прошивки Xiaomi должен состояться уже 24 сентября.

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