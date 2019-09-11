В сети появились изображения новой фирменной прошивки от Xiaomi

Приложение “Калькулятор” претерпело больше изменений в сравнении с будильником. Тут изменился и цветовой акцент с серого на оранжевый, добавив тем самым больше контрастности, тут и вкладка конвертера с вкладкой финансов стали выглядеть иначе, обзаведясь также дополнительным функционалом. Помимо этого теперь можно использовать и полупрозрачную версию калькулятора, вынеся ее прямо на рабочий стол.