В сети появились изображения новой фирменной прошивки от Xiaomi

Будильник в новой версии MIUI, по сравнению с предыдущим, отличается новыми значками, расположенными в нижней части вкладки таймера и перерисованной кнопкой добавления нового будильника. Также эта кнопка изменила свое местоположение, переместившись с нижней правой части в центр.
Приложение “Калькулятор” претерпело больше изменений в сравнении с будильником. Тут изменился и цветовой акцент с серого на оранжевый, добавив тем самым больше контрастности, тут и вкладка конвертера с вкладкой финансов стали выглядеть иначе, обзаведясь также дополнительным функционалом. Помимо этого теперь можно использовать и полупрозрачную версию калькулятора, вынеся ее прямо на рабочий стол.
Больше никаких подробностей о MIUI 11 на данный момент нет, но стоит напомнить, что анонс новой версии фирменной прошивки Xiaomi должен состояться уже 24 сентября.