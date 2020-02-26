В сети появились изображения одного из самых мощных смартфонов современности от компании-производителя

То есть да, каким-то чудесным образом, изображения одного из самых мощных смартфонов современности появились не в Twitter-аккаунте компании-производителя, а на странице инсайдера. Но как бы то ни было, смартфон оснащен дисплеем с максимальным разрешением 3K и частотой обновления экрана 120 Гц. Также устройство будет работать на базе процессора Snapdragon 865 и иметь до 12 ГБ оперативной памяти. Помимо этого, судя по всему, устройство будет иметь 60-кратный зум, что позволит делать фотографии объектов, которые находятся на каких-то сумасшедших расстояниях от пользователя.