В Сети появились качественные фото смартфона Samsung Galaxy S23 FE

Известно, что Samsung Galaxy S23 FE должен получить чип Exynos 2200, но может быть и Snapdragon 8 Plus Gen 1; 6,4" AMOLED-экран частотой 120 Гц, камеру 50 Мп, 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 либо 256 ГБ постоянной флеш-памяти.

Аккумулятор у новинки может быть ёмкостью 4500 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт, смартфон может получить подэкранный дактилоскопический сканер, а работать будет под управлением оболочки One UI 6.0 на базе Android 14.