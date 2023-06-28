В Сети появились качественные фото смартфона Samsung Galaxy S23 FE

В Сети появились качественные фото смартфона Samsung Galaxy S23 FEВыход этой модели ожидается в третьем квартале 2023
Инсайдер Стив Хеммерстоффер, известный в Сети как OnLeaks, выложил в своём Twitter свежие фото ожидаемого в третьем квартале 2023 года смартфона Samsung Galaxy S23 FE.
Фото: OnLeaks
Как отмечается, эта модель — бюджетный аналог флагмана Samsung Galaxy S23. Onleaks сообщил, что дизайн Galaxy S23 FE мало чем будет отличаться от внешнего вида более дорогой модели.
Известно, что Samsung Galaxy S23 FE должен получить чип Exynos 2200, но может быть и Snapdragon 8 Plus Gen 1; 6,4" AMOLED-экран частотой 120 Гц, камеру 50 Мп, 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 либо 256 ГБ постоянной флеш-памяти.
Аккумулятор у новинки может быть ёмкостью 4500 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт, смартфон может получить подэкранный дактилоскопический сканер, а работать будет под управлением оболочки One UI 6.0 на базе Android 14.