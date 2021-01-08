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В сети появились качественные изображения неанонсированного смартфона Nokia
Nokia 6.3 или 6.4
В сети появились качественные изображения неанонсированного смартфона Nokia. Поделился рендерами проверенный инсайдер под ником OnLeaks. Предполагается, что новинка будет выпущена под названием Nokia 6.3 или 6.4.
Помимо прочего источники поделились некоторыми техническими особенностями грядущей новинки. Так, предполагается, что смартфон оснастят 6,45-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом под селфи-камеру. Основная камера может включать в себя четыре модуля. Размеры Nokia 6.3 или 6.4 - 164,9 х 76,8 х 9,2 мм. В отличии от предшественника, сканер отпечатков пальцев в устройстве поместят на боковой грани, в кнопке включения.
Источники полагают, что смартфон представят не позднее апреля. Помимо прочего от компании ждут еще одного анонса смартфона среднего класса.