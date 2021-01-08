В сети появились качественные изображения неанонсированного смартфона Nokia

Помимо прочего источники поделились некоторыми техническими особенностями грядущей новинки. Так, предполагается, что смартфон оснастят 6,45-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом под селфи-камеру. Основная камера может включать в себя четыре модуля. Размеры Nokia 6.3 или 6.4 - 164,9 х 76,8 х 9,2 мм. В отличии от предшественника, сканер отпечатков пальцев в устройстве поместят на боковой грани, в кнопке включения.