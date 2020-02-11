В сети появились качественные изображения весеннего фотофлагмана Huawei P40 Pro

По сути, данные рендеры лишь подтверждают все те утечки, которые ходили по сети ранее. Также на них мы можем увидеть, что Huawei P40 Pro получит точно такой же экран-водопад, какой в свое время получил другой флагман компании — Huawei Mate 30 Pro. При этом все же не лишним будет отметить, что угол сгиба в финальной версии устройства может оказаться чуточку меньше, чем у осеннего фотофлагмана. По крайней мере на это намекают те самые рендеры, о которых мы сейчас говорим.