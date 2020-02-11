В сети появились качественные изображения весеннего фотофлагмана Huawei P40 Pro
По сути, данные рендеры лишь подтверждают все те утечки, которые ходили по сети ранее. Также на них мы можем увидеть, что Huawei P40 Pro получит точно такой же экран-водопад, какой в свое время получил другой флагман компании — Huawei Mate 30 Pro. При этом все же не лишним будет отметить, что угол сгиба в финальной версии устройства может оказаться чуточку меньше, чем у осеннего фотофлагмана. По крайней мере на это намекают те самые рендеры, о которых мы сейчас говорим.
Напомним, что анонс Huawei P40 Pro намечен уже на конец марта, причем состоится мероприятие не абы где, а в Париже, что явно намекает на заинтересованность Huawei в европейском рынке. По предварительным данным, работать устройство будет на базе фирменного процессора Kirin 990, а также иметь поддержку мобильных сетей пятого поколения 5G.