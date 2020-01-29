В сети появились качественные изображения всех моделей Samsung Galaxy S20

Выглядят устройства крайне знакомо — именно подобный дизайн смартфонам пророчат последние несколько месяцев. Также появилась информация о “железной” части грядущих Samsung Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Первый оснастят 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED-дисплеем с разрешением 3200x1440 пикселей. Основная камера будет состоять из модулей с разрешением 12, 12 и 64 Мп, а также и одного ToF-модуля. Работать устройство будет либо на базе Qualcomm Snapdragon 865, либо на базе Exynos 990 — какой именно процессор будет установлен в смартфон, зависит от региона. Также смартфон получит 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и памяти постоянной стандарта UFS 3.0. Емкость аккумулятора в Samsung Galaxy S20+ составит 4 500 мАч, при этом будет иметься и поддержка быстрой зарядкой на 25 Вт.