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В сети появились качественные изображения Xiaomi Mi 11
Анонсировать смартфон должны уже в этом месяце
С приближением анонса флагманского смартфона Xiaomi Mi 11, в сети появляется все больше информации о грядущей новинке. На этот раз источники поделились качественными изображениями устройства.
Рендеры разместил на сайте Slashleaks проверенный источник. На утекших изображениях смартфон предстает в двух цветах - серебристом и голубом. На блоке камеры можно увидеть разрешение одного из модулей - 108 Мп. Всего смартфон получил три датчика, один из которых, по слухам, выступает в роли широкоугольной камеры, тогда как второй является телеобъективом. Помимо прочего в сеть просочилось и “живое” фото грядущего смартфона в черном цвете.
Напомним, что анонсировать флагманский Xiaomi Mi 11 должны в этом месяце, а именно 28 числа.