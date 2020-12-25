В сети появились качественные изображения Xiaomi Mi 11

Рендеры разместил на сайте Slashleaks проверенный источник. На утекших изображениях смартфон предстает в двух цветах - серебристом и голубом. На блоке камеры можно увидеть разрешение одного из модулей - 108 Мп. Всего смартфон получил три датчика, один из которых, по слухам, выступает в роли широкоугольной камеры, тогда как второй является телеобъективом. Помимо прочего в сеть просочилось и “живое” фото грядущего смартфона в черном цвете.