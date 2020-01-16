В сети появились качественные изображения юбилейного флагмана Xiaomi Mi 10

На этот раз источником утечек стал зарекомендовавший себя интернет-инсайдер Xiaomishka, который не раз публиковал достоверные данные, касающиеся грядущих анонсов. Вот и в данном случае он опубликовал изображения, которые сложно обвинить в фейковости. Благодаря им, к слову, можно понять, что устройство будет оснащено изогнутым по бокам дисплеем, одинаковые рамки по всему периметру, а также вырез в дисплее, в котором будет спрятана одиночная фронтальная камера.