В сети появились качественные изображения юбилейного флагмана Xiaomi Mi 10
На этот раз источником утечек стал зарекомендовавший себя интернет-инсайдер Xiaomishka, который не раз публиковал достоверные данные, касающиеся грядущих анонсов. Вот и в данном случае он опубликовал изображения, которые сложно обвинить в фейковости. Благодаря им, к слову, можно понять, что устройство будет оснащено изогнутым по бокам дисплеем, одинаковые рамки по всему периметру, а также вырез в дисплее, в котором будет спрятана одиночная фронтальная камера.
Напомним, что чуть ранее высокопоставленный представитель компании успел заявить, что старт продаж новинки начнется не позже марта текущего года. А это, в свою очередь, значит, что Xiaomi Mi 10 воочию можно будет увидеть уже в рамках грядущей выставки MWC 2020 в Барселоне, которая будет проходить в конце февраля.