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В сети появились качественные рендеры бюджетного смартфона от Google
Речь о Pixel 4A
Напомним, что буквально в октябре 2019 года Google показала флагманы Pixel 4 и 4 XL, минимальная стоимость которых начинается от 799 долларов или 49,5 тыс рублей. Однако для пользователей, которые предпочитают более доступные смартфоны, компания готовит бюджетную версию флагмана, а именно Pixel 4A. Сейчас же, в сети появились первые качественные рендеры грядущего устройства.
Сообщается, что бюджетность смартфона будет реализована за счет более слабого процессора, а также уменьшенного корпуса. Кроме того, если в моделях Pixel 4 и 4 XL был использован новый сенсор Soli, то Pixel 4A получит обычный сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней стороне панели. Однако стоит отметить, что по предварительным данным, смартфон оснастят такой же камерой, как и в Pixel 4, но без телеобъектива. Что касается дизайна Pixel 4A, то смартфон получит внешний вид аналогичный старшим моделям.
На данный момент информация о технических характеристика грядущего бюджетника от Google- не разглашается. Но ожидается, что смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 730 или 765, с 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти.