В сети появились качественные рендеры бюджетного смартфона от Google

Сообщается, что бюджетность смартфона будет реализована за счет более слабого процессора, а также уменьшенного корпуса. Кроме того, если в моделях Pixel 4 и 4 XL был использован новый сенсор Soli, то Pixel 4A получит обычный сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней стороне панели. Однако стоит отметить, что по предварительным данным, смартфон оснастят такой же камерой, как и в Pixel 4, но без телеобъектива. Что касается дизайна Pixel 4A, то смартфон получит внешний вид аналогичный старшим моделям.