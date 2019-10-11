В сети появились характеристики безрамочного 5G смартфона Nokia

Также аппарат будет иметь минимальные рамки вокруг дисплея, о чем можно судить основываясь на опубликованном рендере устройства. Что касается названия смартфона, то называться он будет, скорее всего, Nokia 8.2 5G. К сожалению, никакой информации ни о дате анонса смартфона, ни о его цене пока в сети нет.