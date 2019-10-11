Телефоны
Сегодня 12:51
В сети появились характеристики безрамочного 5G смартфона Nokia
Устройство может стать первым, работающим на не флагманском процессоре, но имеющим поддержку сетей пятого поколения
На данный момент Nokia не представила ни одного собственного смартфона, поддерживающего мобильные сети пятого поколения. Но благодаря утечкам, инициатором которых стал известный интернет-инсайдер Мукул Шарма, в сети появился как рендер, так и спецификации нового смартфона компании, готовящегося к анонсу.
Так, судя по имеющимся на сегодняшний день данным, смартфон будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7xx серии. Помимо этого устройство оснастят основной квадрокамерой, а также 5G-модемом, благодаря чему новый смартфон Nokia может стать одним из первых мобильных телефонов, работающих на среднебюджетном процессоре от Qualcomm, но имеющих поддержку мобильных сетей пятого поколения.
Также аппарат будет иметь минимальные рамки вокруг дисплея, о чем можно судить основываясь на опубликованном рендере устройства. Что касается названия смартфона, то называться он будет, скорее всего, Nokia 8.2 5G. К сожалению, никакой информации ни о дате анонса смартфона, ни о его цене пока в сети нет.
Самое читаемое