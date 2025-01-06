В сети появились характеристики компактного смартфона Oppo Find X8 Mini

По слухам, смартфон дебютирует до конца июня 2025 года вместе с Find X8 Ultra.

Согласно утечкам, Find X8 Mini получит 6.31-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 1.5K, что обещает качественную картинку.

За фото будут отвечать основная камера Sony серии IMX9 и 50-мегапиксельная перископическая камера с оптическим зумом. Также смартфон оснастят встроенным под экран оптическим сканером отпечатков.

Устройство получит металлическую рамку, стеклянный корпус и поддержку беспроводной зарядки.

Внутри будет установлен чип MediaTek Dimensity 9400, как и в старших моделях серии — Find X8 и Find X8 Pro.

Пока неизвестно, выйдет ли Find X8 Mini за пределами китайского рынка, но он явно заинтересует любителей компактных смартфонов.