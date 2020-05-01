В сети появились неофициальные изображения долгожданного безрамочного флагмана Xiaomi Mi Mix 4
Что интересно, изначально данный рендер был опубликован на популярном интернет-ресурсе Slashleaks, но достаточно быстро все же был удален. Возможно, постарались представители Xiaomi, возможно, администрация ресурса заподозрила в изображении фейк и быстренько его удалила. В любом случае, в кэше Google сохранилась копия страницы до ее исчезновения.
Что же до внешнего вида устройства, то выглядит оно крайне занимательно. Во-первых, своим внешним видом оно очень сильно напоминает некоторые смартфоны Vivo, особенно за счет дизайна блока основной камеры. Во-вторых, судя по всему, хотя бы в данном устройстве компания не станет отказываться от столь удобного механизма выезжающей из корпуса фронтальной камеры. Единственное, что расстраивает во всей этой истории с Mi Mix 4 — это то, что сама Xiaomi не спешит подтверждать разработку, а значит, мы еще не скоро узнаем, когда именно стоит ждать анонс новинки.