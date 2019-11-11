В сети появились новые данные о грядущем флагманском Xiaomi Mi 10

Так, стало известно, что экран смартфона будет поддерживать 2К разрешение, а также частоту обновления равную 90 Гц. Новый флагман компании будет иметь четырехмодульную камеру на 5, 12, 16 и 48 Мп, однако предполагают, что устройство оснастят 108-Мп датчиком, как в Xiaomi Mi Note 10. Что касается селфи-камеры, то она рассчитана на разрешение, равное 20 Мп.

Смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 865. Xiaomi Mi 10 будет доступен в двух модификациях: с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти и с 12 МП оперативной и 512 ГБ внутренней памяти. Кроме того, устройство будет иметь подэкранный сканер отпечатков пальцев, NFC, а также распознавание по лицу. Предполагается, что стоимость устройства будет начинаться от 570 долларов, а его презентация состоится уже в первом квартале 2020 года