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В сети появились новые изображения Motorola RAZR 2019 накануне анонса
Но все еще не до конца понятен механизм сгибания устройства
Уже 13 ноября должен состояться анонс перезапуска линейки RAZR от Motorola — RAZR 2019. Устройство, судя по последним слухам, должно получить гибкий дисплей, благодаря которому смартфон и сможет сгибать как “раскладушка”, т.е. предыдущая версия телефона. Но вот в сети появились новые утечки, на этот раз демонстрирующие новинку со всех сторон. И уже на основе этих данных о новеньком RAZR 2019 года можно сказать куда больше, чем прежде.
Так, судя по всему, новинка и вправду будет представлять из себя раскладушку, причем та часть смартфона, на которой расположится дисплей, будет прилегать к нижней точно так же, как это было реализовано в легендарном RAZR из середины 2000-х. На задней стороне устройства расположится одинарная камера, а также второй экран, подобный тому, что Samsung использует в своем Galaxy Fold.
Не до конца понятно, как будет реализован изгиб дисплея устройства — использует ли Motorola технологию, подобную той, что использовала Samsung в своем Fold или же пойдет по пути двух дисплеев, как это сделала Microsoft в своем недавнем Surface Duo. В любом случае, ждать точной информации осталось недолго — анонс Motorola RAZR 2019 должен состояться уже 13 ноября.