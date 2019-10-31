В сети появились новые изображения Motorola RAZR 2019 накануне анонса

Уже 13 ноября должен состояться анонс перезапуска линейки RAZR от Motorola — RAZR 2019. Устройство, судя по последним слухам, должно получить гибкий дисплей, благодаря которому смартфон и сможет сгибать как “раскладушка”, т.е. предыдущая версия телефона. Но вот в сети появились новые утечки, на этот раз демонстрирующие новинку со всех сторон. И уже на основе этих данных о новеньком RAZR 2019 года можно сказать куда больше, чем прежде.