В сети появились новые изображения продвинутой версии недорогого флагмана Redmi K30 5G
Но даже несмотря на то, что данные рендеры больше похожи на правду, мы все же рекомендуем относиться к ним достаточно скептично — тот же ресурс Gizchina.it, водный знак которого есть на изображениях, очень часто допускает фейки в числе собственных утечек.
В целом же рендеры показывают, что Xiaomi может поддаться общему тренду на квадратно-прямоугольные блоки основных камер и отойти от более стильного решения, которое мы видели в Mi Note 10 и Mi 10. Также более продвинутая версия недорогого флагмана Redmi K30 5G, судя по всему, все же получит вырез в дисплее, а не выдвижную фронтальную камеру, что явно расстроит большое количество пользователей. Зато их обрадует тот факт, что, судя по имеющейся информации, работать новинка будет на базе флагманского процессора Snapdragon 865. Когда состоится анонс устройства — все еще неизвестно.