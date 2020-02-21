В сети появились новые изображения продвинутой версии недорогого флагмана Redmi K30 5G

В целом же рендеры показывают, что Xiaomi может поддаться общему тренду на квадратно-прямоугольные блоки основных камер и отойти от более стильного решения, которое мы видели в Mi Note 10 и Mi 10. Также более продвинутая версия недорогого флагмана Redmi K30 5G, судя по всему, все же получит вырез в дисплее, а не выдвижную фронтальную камеру, что явно расстроит большое количество пользователей. Зато их обрадует тот факт, что, судя по имеющейся информации, работать новинка будет на базе флагманского процессора Snapdragon 865. Когда состоится анонс устройства — все еще неизвестно.