В сети появились новые подробности о недорогом флагмане Xiaomi Poco X2

Первый (и на данный момент единственный) смартфон, произведенный компанией Pocophone вышел в далеком 2018 году. Новое устройство от дочерней компании Xiaomi пользователи ждали практически два года. И вот, по всей видимости, этот день настал — уже совсем скоро, в начале февраля, Pocophone представит свой новый смартфон под названием Pocophone X2. Сейчас же в сети появились новые данные об экране устройства, который вполне вероятно удивит даже самого искушенного любителя технологий.