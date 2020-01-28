Телефоны
Сегодня 09:59
В сети появились новые подробности о недорогом флагмане Xiaomi Poco X2
А также новый рекламный постер устройства
Первый (и на данный момент единственный) смартфон, произведенный компанией Pocophone вышел в далеком 2018 году. Новое устройство от дочерней компании Xiaomi пользователи ждали практически два года. И вот, по всей видимости, этот день настал — уже совсем скоро, в начале февраля, Pocophone представит свой новый смартфон под названием Pocophone X2. Сейчас же в сети появились новые данные об экране устройства, который вполне вероятно удивит даже самого искушенного любителя технологий.
Так, в сети появилось свежее изображение грядущей новинки — его опубликовал популярный интернет-инсайдер из Индии Мукул Шарма в своем личном Twitter-аккаунте. На данном постере ясно видно, что Poco X2 оснастят дисплеем, частота обновления которого будет находиться на уровне 120 Гц, что делает данный смартфон одним из немногих, кто имеет подобную “фишку”. Сама компания назвала технологию RealityFlow.
Напомним, что ходят слухи, согласно которым Poco X2 на деле окажется просто переименованным Redmi K30 4G, который был представлен в конце 2019 года. И если это так, то уже сейчас можно сказать, что новинка будет работать на базе процессора Snapdragon 730G. Анонс смартфона от Pocophone намечен на 4 февраля текущего года.