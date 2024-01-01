В сети появились официальные рендеры Xiaomi Poco X6, X6 Pro и M6 Pro 4G

В сети появились официальные рендеры Xiaomi Poco X6, X6 Pro и M6 Pro 4G12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища
В сети появились официальные рендеры будущих устройств — Xiaomi Poco X6, X6 Pro и M6 Pro 4G. Бренд готовится к выпуску смартфонов с различными дизайнами и характеристиками.
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По всей видимости, Poco X6 будет вариацией Redmi Note 13 Pro 5G и выйдет в черном, синем и белом цветах. Предполагается, что модель предложит конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. А основная камера будет иметь 64 мегапикселя. Модель смартфона Pосо X6 Pro будет иметь схожие с Poco X6 характеристики и доступна в черном, сером и желтом цветах.
Пока что нет информации о глобальном запуске Pосо M6 Pro 4G, но ожидается, что устройство будет доступно в черном, синем и фиолетовом исполнениях, со встроенной памятью до 512 Гб и оперативной памятью 12 ГБ.