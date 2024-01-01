В сети появились официальные рендеры Xiaomi Poco X6, X6 Pro и M6 Pro 4G

По всей видимости, Poco X6 будет вариацией Redmi Note 13 Pro 5G и выйдет в черном, синем и белом цветах. Предполагается, что модель предложит конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. А основная камера будет иметь 64 мегапикселя. Модель смартфона Pосо X6 Pro будет иметь схожие с Poco X6 характеристики и доступна в черном, сером и желтом цветах.