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19:03, 01 января 2024
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В сети появились официальные рендеры Xiaomi Poco X6, X6 Pro и M6 Pro 4G

12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища

В сети появились официальные рендеры будущих устройств — Xiaomi Poco X6, X6 Pro и M6 Pro 4G. Бренд готовится к выпуску смартфонов с различными дизайнами и характеристиками.

В сети появились официальные рендеры Xiaomi Poco X6, X6 Pro и M6 Pro 4G

© Ferra.ru

По всей видимости, Poco X6 будет вариацией Redmi Note 13 Pro 5G и выйдет в черном, синем и белом цветах. Предполагается, что модель предложит конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. А основная камера будет иметь 64 мегапикселя. Модель смартфона Pосо X6 Pro будет иметь схожие с Poco X6 характеристики и доступна в черном, сером и желтом цветах.

Xiaomi Poco X6

© 91mobiles

Пока что нет информации о глобальном запуске Pосо M6 Pro 4G, но ожидается, что устройство будет доступно в черном, синем и фиолетовом исполнениях, со встроенной памятью до 512 Гб и оперативной памятью 12 ГБ.

Pосо M6 Pro 4G

© 91mobiles

Источник:91mobiles
Автор:Булат Кармак
Теги:
#смартфон
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#Xiaomi
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#POCO
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#технологии
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