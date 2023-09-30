В Сети появились первые фото флагмана Samsung Galaxy S24+Модель имеет мало отличий от предшественников
Инсайдер Стив Хеммерстоффер (OnLeaks) опубликовал первые фото флагманского смартфона Samsung Galaxy S24+. Судя по рендерам, эта модель почти ничем от предшественников отличаться не будет.
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Гаджет будет работать на основе процессоров Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 или Samsung Exynos 2400 в зависимости от региона продажи. Согласно инсайдерской информации, Samsung Galaxy S24+ получит плоский 6,7" экран Dynamic AMOLED с частотой обновления 120 Гц. На задней панели будет расположена тройная камера с немного сдвинутой вниз вспышкой, на боковой грани будет размещена антенна для сверхширокополосной связи UWB.
Устройство оснастят аккумулятором ёмкостью 4900 мАч. Модель будет работать под управлением ОС Android 14 с предустановленной фирменной оболочкой Samsung OneUI 6.