В Сети появились первые фото флагмана Samsung Galaxy S24+

Гаджет будет работать на основе процессоров Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 или Samsung Exynos 2400 в зависимости от региона продажи. Согласно инсайдерской информации, Samsung Galaxy S24+ получит плоский 6,7" экран Dynamic AMOLED с частотой обновления 120 Гц. На задней панели будет расположена тройная камера с немного сдвинутой вниз вспышкой, на боковой грани будет размещена антенна для сверхширокополосной связи UWB.