В Сети появились первые фото Google Pixel 8a в синем и зелёном цветах

Утечка показывает, что модель Pixel 8a может быть представлена в двух ярких цветах — синем, который называется «Bay», и зелёном — «Mint». Во всяком случае такие фото опубликовал пользователь соцсети Х под ником Mohamma11824513 и продублированные инсайдером DroidReader.

Цвет «Mint» не такой насыщенный, как «мятный» в моделях Pixel 8 и Pixel 8 Pro, представленных в 2023 году. Зато «Bay» выглядит особенно ярким.

При этом официально Google представит Pixel 8a 14 мая на мероприятии Google I/O. И будут ли представлены модели в указанных цветах, пока неясно.