В сети появились первые фотографии неанонсированного смартфона Xiaomi Civi

Телефоны
Сегодня в 07:42
1 мин.
В сети появились первые фотографии неанонсированного смартфона Xiaomi CiviПредставить смартфон должны 27 сентября
Журналисты китайского издания Gizchina поделились целым рядом фотографий смартфона новой линейки Xiaomi Civi.
Как видим, дизайн новинки не сильно отличается от других смартфонов на рынке. Так, Xiaomi Civi получил тонкие рамки, круглый вырез для фронтальной камеры, расположенный в центральней верхней части экрана, а также основную камеру в прямоугольном блоке.
Известны стали и технические характеристики устройства. Сообщается, что работать Xiaomi Civi будет на базе Qualcomm Snapdragon 778G. Что касается памяти, смартфон будет представлен в модификациях на 6/8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256/512 ГБ внутренней памяти. Новинку оснастили 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+. Также смартфону приписывают энергоемкий аккумулятор на 4250 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.