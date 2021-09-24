В сети появились первые фотографии неанонсированного смартфона Xiaomi Civi

Известны стали и технические характеристики устройства. Сообщается, что работать Xiaomi Civi будет на базе Qualcomm Snapdragon 778G. Что касается памяти, смартфон будет представлен в модификациях на 6/8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256/512 ГБ внутренней памяти. Новинку оснастили 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+. Также смартфону приписывают энергоемкий аккумулятор на 4250 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.