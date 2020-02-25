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Сегодня 16:31

В сети появились первые изображения игрового смартфона с рекордной быстрым экраном

Выглядит как минимум необычно
Новый смартфон Nubia под названием Red Magic 5G — достаточно интересное устройство как минимум с точки зрения установленного в нем “железа”. И именно из-за этого пользователи по всему миру ждут официального анонса новинки, чтобы узнать, что же такого интересного компания на самом деле приготовила.

Так, устройство уже прошло сертификацию в TENAA, благодаря чему в сети появились первые изображения нового игрового смартфона Nubia, который к тому же имеет рекордно быстрый экран с частотой обновления в 144 Гц! Выглядит смартфон достаточно необычно, не в последнюю очередь из-за цветового решения, которое в нем используется. Также, судя по всему, смартфон будет оснащен дополнительными клавишами, предназначенными для игрового режима.

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Напомним, что судя по слухам, смартфон будет работать на базе флагманского процессора Snapdargon 865, иметь поддержку быстрой проводной зарядки, благодаря которой устройство сможет заряжаться блоком питания на 55 Вт от 0 до 100% всего лишь за 40 минут.