Телефоны
Сегодня 16:31
В сети появились первые изображения игрового смартфона с рекордной быстрым экраном
Выглядит как минимум необычно
Новый смартфон Nubia под названием Red Magic 5G — достаточно интересное устройство как минимум с точки зрения установленного в нем “железа”. И именно из-за этого пользователи по всему миру ждут официального анонса новинки, чтобы узнать, что же такого интересного компания на самом деле приготовила.
Так, устройство уже прошло сертификацию в TENAA, благодаря чему в сети появились первые изображения нового игрового смартфона Nubia, который к тому же имеет рекордно быстрый экран с частотой обновления в 144 Гц! Выглядит смартфон достаточно необычно, не в последнюю очередь из-за цветового решения, которое в нем используется. Также, судя по всему, смартфон будет оснащен дополнительными клавишами, предназначенными для игрового режима.
Напомним, что судя по слухам, смартфон будет работать на базе флагманского процессора Snapdargon 865, иметь поддержку быстрой проводной зарядки, благодаря которой устройство сможет заряжаться блоком питания на 55 Вт от 0 до 100% всего лишь за 40 минут.