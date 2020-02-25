В сети появились первые изображения игрового смартфона с рекордной быстрым экраном

Так, устройство уже прошло сертификацию в TENAA, благодаря чему в сети появились первые изображения нового игрового смартфона Nubia, который к тому же имеет рекордно быстрый экран с частотой обновления в 144 Гц! Выглядит смартфон достаточно необычно, не в последнюю очередь из-за цветового решения, которое в нем используется. Также, судя по всему, смартфон будет оснащен дополнительными клавишами, предназначенными для игрового режима.