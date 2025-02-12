В сети появились первые качественные фото смартфона Realme P3 Pro

Смартфон получит чип Snapdragon 7s Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и 1.5K OLED-дисплей с равномерными рамками. Ожидается несколько расцветок, включая «Небулярный блеск» с уникальной светящейся текстурой.

Realme P3 Pro оснащен тройной камерой, где главный сенсор на 50 Мп с OIS. За автономность отвечает аккумулятор 6000 мАч с поддержкой 80-ваттной зарядки. Также заявлены IP69, IP68 и IP66, что делает смартфон одним из самых защищенных в серии.