В сети появились первые обзоры Realme 12+. Что говорят о смартфоне

Эксперты из GSMArena поделились своим мнением о новинке. И вот что они говорят о ней:

Крутой дисплей. Realme 12+ получил большой 6.67-дюймовый AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц, разрешением FullHD+ и поддержкой HDR10+.

Яркость панели достигает 2000 нит – можно пользоваться даже под прямыми солнечными лучами. А технология Rainwater Smart Touch предотвращает ложные касания из-за капель воды.

Быстрый сканер отпечатков. Под экраном расположен оптический сканер отпечатков пальцев. По отзывам, он срабатывает очень быстро и практически без ошибок.

Дизайн как у Pro-версий. Внешне Realme 12+ очень напоминает старших собратьев линейки 12 Pro. Задняя панель – то же 3D-покрытие, приятная текстура, интересный перелив цветов.

Мощные камеры. Камера у Realme 12+ тройная: основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией, широкоугольный на 8 Мп, и макро-объектив на 2 Мп. Снимать видео можно в 4K и 1080p. Также есть три фирменных фильтра в стиле культовых фильмов.

Свежая начинка, емкий аккумулятор. Сердце смартфона – процессор Dimensity 7050, а помогает ему 8 ГБ оперативной памяти. Питает все это дело батарея на 5000 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт. Работает смартфон на Android 14 с оболочкой Realme UI 5.0.