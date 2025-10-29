В Сети появились первые рендеры ожидаемого бюджетного смартфона Google Pixel 10a

Инсайдеры назвали этот концепт «разочаровывающим», поскольку Pixel 10a — копия предшественника — Pixel 9a. Как отмечается, дизайн сохранил плоский корпус, пластиковую заднюю крышку и двойную камеру на задней панели. Лицевая панель с толстыми рамками и стандартным для Google расположением кнопок, включая регулятор громкости под кнопкой включения, сохранились.

Полной информации о характеристиках пока нет, известно только, что Pixel 10a получит 6,2-дюймовый дисплей, размер 153,9 x 72,9 x 9 мм, чипсет Tensor G4, аккумулятор ёмкостью 5100 мАч, а цена, скорее всего, составит около $499.