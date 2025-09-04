В сети появились первые снимки iPhone 17 Pro Max — прямо с завода, где собирают новинку

Ролик опубликовал инсайдер Ice Universe, подчеркнув, что кадры сделаны на производственной линии. На утекших материалах видно, что смартфон получил горизонтальный блок камер, подтверждая более ранние слухи.

Линзы расположены привычным образом, но LiDAR-сканер, вспышка и микрофон смещены на край модуля. В кадре заметны устройства в чёрном, сером и белом цветах. Экран прикрыт защитной плёнкой, поэтому работа интерфейса пока не показана.

Хотя некоторые считают, что речь может идти о позднем прототипе или даже подделке, источник уверяет, что это серийный образец.

Другой инсайдер, Setsuna Digital, утверждает, что iPhone 17 Pro и Pro Max получат улучшенное охлаждение. Это позволит дольше удерживать максимальную яркость на солнце, сохранять стабильный fps в играх и повысить качество записи видео в 4K/60 fps.