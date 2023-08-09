В Сети появились первые снимки защитных стёкол для iPhone 15

22:53, 09 августа 2023
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В Сети появились первые снимки защитных стёкол для iPhone 15Судя по ним, рамки iPhone действительно могут быть самыми тонкими
Инсайдер Majin Bu на своей странице в X (бывший Twitter) опубликовал четыре фото защитных сверхтонких стёкол для iPhone 15.
© X.com
На одном из снимков виден вырез для датчика Face ID и фронтальной камеры айфона, на других фото этой детали нет. Можно рассмотреть, что рамки iPhone 15, действительно, будут самыми тонкими на рынке смартфонов.
Ранее стало известно, что толщина рамок iPhone 15, презентация которого должна состояться 12 сентября, составят не более 1,5 мм.