В сети появились первые тесты чипа Xiaomi XRING 01 — почти догнал Snapdragon 8 Elite

Новинка использует 3-нм техпроцесс TSMC и конфигурацию ядер «2+4+2+2», что позволяет ей работать на частотах до 3,90 ГГц. Это значительно выше, чем предполагали ранние утечки, в которых говорилось о 3,20 ГГц для самых мощных ядер Cortex-X925.

По данным Geekbench 6, XRING 01 набрал 2709 баллов в одноядерном тесте и 8125 баллов в многоядерном, что всего на 7% медленнее Snapdragon 8 Elite. Однако такие высокие частоты могут привести к увеличению энергопотребления, что станет серьезным вызовом для Xiaomi.