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Опубликовано 19 мая 2025, 08:41
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В сети появились первые тесты чипа Xiaomi XRING 01 — почти догнал Snapdragon 8 Elite

Ждем дебюта в Xiaomi 16
В сети появились первые тесты процессора Xiaomi XRING 01, который почти догнал Snapdragon 8 Elite.
В сети появились первые тесты чипа Xiaomi XRING 01 — почти догнал Snapdragon 8 Elite
© Ferra

Новинка использует 3-нм техпроцесс TSMC и конфигурацию ядер «2+4+2+2», что позволяет ей работать на частотах до 3,90 ГГц. Это значительно выше, чем предполагали ранние утечки, в которых говорилось о 3,20 ГГц для самых мощных ядер Cortex-X925.

По данным Geekbench 6, XRING 01 набрал 2709 баллов в одноядерном тесте и 8125 баллов в многоядерном, что всего на 7% медленнее Snapdragon 8 Elite. Однако такие высокие частоты могут привести к увеличению энергопотребления, что станет серьезным вызовом для Xiaomi.

В сети появились первые тесты чипа Xiaomi XRING 01 — почти догнал Snapdragon 8 Elite
© Wccftech

Ранее сообщалось, что чип будет использовать конфигурацию «1+3+4», что указывает на возможность выхода нескольких версий XRING 01. Ожидается, что процессор дебютирует в одном из флагманских смартфонов компании уже в этом году.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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