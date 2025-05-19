В сети появились первые тесты чипа Xiaomi XRING 01 — почти догнал Snapdragon 8 Elite

Опубликовано 19 мая 2025, 08:411 мин.
В сети появились первые тесты чипа Xiaomi XRING 01 — почти догнал Snapdragon 8 EliteЖдем дебюта в Xiaomi 16
В сети появились первые тесты процессора Xiaomi XRING 01, который почти догнал Snapdragon 8 Elite.
Новинка использует 3-нм техпроцесс TSMC и конфигурацию ядер «2+4+2+2», что позволяет ей работать на частотах до 3,90 ГГц. Это значительно выше, чем предполагали ранние утечки, в которых говорилось о 3,20 ГГц для самых мощных ядер Cortex-X925.
По данным Geekbench 6, XRING 01 набрал 2709 баллов в одноядерном тесте и 8125 баллов в многоядерном, что всего на 7% медленнее Snapdragon 8 Elite. Однако такие высокие частоты могут привести к увеличению энергопотребления, что станет серьезным вызовом для Xiaomi.
Ранее сообщалось, что чип будет использовать конфигурацию «1+3+4», что указывает на возможность выхода нескольких версий XRING 01. Ожидается, что процессор дебютирует в одном из флагманских смартфонов компании уже в этом году.