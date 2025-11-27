В Сети появились первые тесты «середнячка» Galaxy A37 5G на Geekbench

В базе данных Geekbench были опубликованы технические характеристики Galaxy A37 5G. В одноядерных тестах устройство набрало 1158 баллов, в многоядерных — 3401 балл.

Galaxy A37 5G работает на базе операционной системы Android 16 с версией прошивки A376BXXU0AYK3. Предполагается, что смартфон будет поставляться с интерфейсом One UI 8.5, с новым дизайном и расширенным функционалом на базе Android 16. Точные детали дизайна и полные технические характеристики пока не разглашаются, но известно, что модель будет оснащена дисплеем 6,7" разрешением 2340x1080, тройной камерой, аккумулятором на 5000 мАч, накопителем ёмкостью 128 ГБ.

Ожидается, что официальный релиз устройств серии Galaxy A состоится после запуска серии Galaxy S26.