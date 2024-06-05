В сети появились первые живые фото неанонсированного Realme GT6

Одним из заметных изменений является замена пластиковой крышки на стеклянную, что придает телефону более премиальный вид. Кроме того, добавлена третья камера – телевик, который дополняет основную камеру и широкоугольный объектив.

Ожидается, что полный обзор устройства будет доступен после официальной презентации, запланированной на 20 июня.