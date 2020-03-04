В сети появились первые "живые" фото нового недорогого камерофона Google

Судя по ним, устройство получит достаточно спорный дизайн, который, впрочем, продолжит традицию компании выпускать неоднозначные с точки зрения внешнего вида смартфоны. Основная камера нового Google Pixel будет обрамлена квадратным модулем, прямо как старшие братья Pixel 4 и Pixel 4 XL, в то время как на фронтальной панели камера “спрячется” в аккуратном вырезе в самом дисплее. По железу все не так однозначно: на данный момент есть лишь слухи, гласящие, что устройство будет основано на базе Snapdragon 730 или 765, иметь 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти постоянной.