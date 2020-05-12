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В сети появились первые "живые" фото смартфона Huawei на основе собственной операционной системы
Но интересен он только отказом от Android
Huawei не перестает удивлять — совсем недавно стало известно, что компания “вынуждает” пользователей устанавливать собственный магазин приложений для использования фирменных “умных” часов, а сейчас в сети появились первые "живые" фото смартфона Huawei на основе собственной операционной системы.
Так, на изображении видно, что устройство, которое своим внешним видом очень сильно напоминает недавний флагман компании Huawei P40 Pro, работает под управлением собственной операционной системы HarmonyOS. По данным, опубликованным тематическим ресурсом HuaweiAdvisor, есть немалые шансы того, что именно таким в конечном итоге и окажется грядущий девайс китайского техногиганта Huawei Mate 40.
Что интересно, помимо факта работы на базе HarmonyOS, устройство также выделяется отсутствием каких-либо вырезов под фронтальную камеру — судя по двум затемненным участкам на верхней части смартфона, Mate 40 может оказаться первым девайсом компании, который получит подэкранную фронтальную камеру.