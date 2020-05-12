В сети появились первые "живые" фото смартфона Huawei на основе собственной операционной системы

Так, на изображении видно, что устройство, которое своим внешним видом очень сильно напоминает недавний флагман компании Huawei P40 Pro, работает под управлением собственной операционной системы HarmonyOS. По данным, опубликованным тематическим ресурсом HuaweiAdvisor, есть немалые шансы того, что именно таким в конечном итоге и окажется грядущий девайс китайского техногиганта Huawei Mate 40.