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08:10, 26 января 2023
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В Сети появились подробности о грядущей iOS 17

Революция откладывается

Согласно новой утечке от LeaksApplePro, надёжного источника информации о предстоящих продуктах Apple, обновление iOS 17 будет незначительным, без больших визуальных обновлений.

В Сети появились подробности о грядущей iOS 17

Фото: XDA-Developers

Встроенные приложения для iPhone должны получить незначительные изменения. Они коснутся «Музыки» и «Дом», а также в приложении Find my. Никаких конкретных деталей пока не сообщается.

Ожидается, что обновление iOS 17 выйдет одновременно с iPhone 15. При этом в мобильной операционной системе должны появится функции, позволяющие соединить смартфон компании с её первым AR/VR-гарнитурой.

Напомним, что iPhone 15 приписывают наличие выреза Dynamic Island на всех моделях, в отличие от iPhone 14, где в базовых вариантах смартфонов оставили архаичный вырез-чёлку. Также в Pro-версиях нового iPhone может появиться разъём USB-C вместо Lightning.

Источник:Digital Trends
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