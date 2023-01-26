В Сети появились подробности о грядущей iOS 17

В Сети появились подробности о грядущей iOS 17Революция откладывается
Согласно новой утечке от LeaksApplePro, надёжного источника информации о предстоящих продуктах Apple, обновление iOS 17 будет незначительным, без больших визуальных обновлений.
Фото: XDA-Developers
Встроенные приложения для iPhone должны получить незначительные изменения. Они коснутся «Музыки» и «Дом», а также в приложении Find my. Никаких конкретных деталей пока не сообщается.
Ожидается, что обновление iOS 17 выйдет одновременно с iPhone 15. При этом в мобильной операционной системе должны появится функции, позволяющие соединить смартфон компании с её первым AR/VR-гарнитурой.
Напомним, что iPhone 15 приписывают наличие выреза Dynamic Island на всех моделях, в отличие от iPhone 14, где в базовых вариантах смартфонов оставили архаичный вырез-чёлку. Также в Pro-версиях нового iPhone может появиться разъём USB-C вместо Lightning.