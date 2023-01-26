В Сети появились подробности о грядущей iOS 17

Встроенные приложения для iPhone должны получить незначительные изменения. Они коснутся «Музыки» и «Дом», а также в приложении Find my. Никаких конкретных деталей пока не сообщается.

Ожидается, что обновление iOS 17 выйдет одновременно с iPhone 15. При этом в мобильной операционной системе должны появится функции, позволяющие соединить смартфон компании с её первым AR/VR-гарнитурой.

Напомним, что iPhone 15 приписывают наличие выреза Dynamic Island на всех моделях, в отличие от iPhone 14, где в базовых вариантах смартфонов оставили архаичный вырез-чёлку. Также в Pro-версиях нового iPhone может появиться разъём USB-C вместо Lightning.