В сети появились подробности о первой тройной раскладушке Samsung Galaxy G Fold

Инсайдеры и аналитик Росс Янг сообщают, что устройство получит G-образный механизм, складывающийся внутрь с двух сторон. Это обеспечит лучшую защиту дисплея от повреждений.

Ожидается, что основной экран будет 9.96 дюйма, что на 30% больше, чем у Galaxy Z Fold 6. В сложенном виде высота составит 6.54 дюйма, как у обычного смартфона. Также Samsung разработает новые защитные покрытия для улучшенной надежности.

Релиз G Fold может состояться в III квартале 2025 года, хотя ранее говорили о 2026-м. Смартфон выйдет ограниченным тиражом и будет стоить дорого, позиционируясь как экспериментальная модель.

Впрочем, нечто подобное проповедует и Huawei со своим Mate XT.