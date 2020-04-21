В сети появились полные характеристики дисплея нового гибкого флагмана Samsung Galaxy Fold 2

Так, аналитик компании Display Supply Chain Consultants Росс Янг опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост, в котором рассказал, какие именно стоит ждать спецификации от дисплея нового складного смартфона. По его словам, устройство получит 6,23-дюймовый дисплей разрешением 2267x819 пикселей и частотой обновления 60 Гц на внешней стороне, причем в нем будет использоваться небольшой вырез для фронтальной камеры. Основной же дисплей получит размеры 7,59 дюймов, при этом разрешение его составит 2213x1689 пикселей, а частота обновления экрана — 120 Гц. Изначально планировалось, что устройство получит подэкранную фронтальную камеру, но в итоге компания решила отказаться от этой идеи, так как технология пока не готова для массового применения.

Напомним, что анонс новинки ожидается одновременно с Galaxy Note 20, летом текущего года. Планируется, что устройство помимо всего прочего также получит поддержку фирменного стилуса S Pen.