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Сегодня 13:08
В сети появились рендеры флагманского Xiaomi Mi 11
Его должны анонсировать в 2021 году
В сети появились свежие рендеры Xiaomi Mi 11, благодаря чему можно представить, как может выглядеть грядущий флагман китайского гиганта. По предварительным данным, смартфон будет выпущен лишь в 2021 году.
Помимо рендеров источники поделились техническими характеристиками флагмана. Так, согласно опубликованным данным, сердцем смартфона может выступить Qualcomm Snapdragon 875. Предполагается, что аппарат оснастят 6,9-дюймовым Samsung Super AMOLED дисплеем с разрешением 2K. По предварительным данным, экран устройства получит частоту обновления изображения 144 Гц, а также поддержку расширенного динамического диапазона HDR10.
Также смартфону приписывают подэкранную селфи-камеру, основную четырехмодульную с датчиками на 192, 40, 21 и 8 Мп, а также энергоемкий аккумулятор на 5500 мАч и поддержку зарядки на 100 Вт.