В сети появились рендеры iPhone 13 Pro в бронзовом и матовом черном цвете

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В сети появились рендеры iPhone 13 Pro в бронзовом и матовом черном цветеАнонсировать новую линейку могут уже на следующей неделе
В сети начинают распространяться данные о грядущей серии смартфонов iPhone 13. На этот раз информатор Бен Гескин (Ben Geskin) поделился изображениями модели iPhone 13 Pro в золотом и матовом черном цвете.
Отметим, что на опубликованные изображения не являются реальными фотографиями грядущей новинки — это сделанные программным путем рендеры. Ранние утечки говорили о том, что смартфон будет выпущен в бронзовом, черном матовом, а также в золотом цвете. Как будут выглядеть первые две модели можно увидеть на этих изображениях:
Предполагается, что смартфоны линейки iPhone 13 будут иметь уменьшенную челку, улучшенные камеры, усиленные магниты MagSafe, а в качестве процессора в них выступят A15 Bionic. Ожидается также, что их оснастят более энергоемкими аккумуляторами и микрофонами с технологией формирования луча. Представить их могут уже 14 сентября.