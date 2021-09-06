В сети появились рендеры iPhone 13 Pro в бронзовом и матовом черном цвете

Отметим, что на опубликованные изображения не являются реальными фотографиями грядущей новинки — это сделанные программным путем рендеры. Ранние утечки говорили о том, что смартфон будет выпущен в бронзовом, черном матовом, а также в золотом цвете. Как будут выглядеть первые две модели можно увидеть на этих изображениях: