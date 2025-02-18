В сети появились рендеры нового iPhone 17 Air

Согласно Проссеру, iPhone 17 Air будет иметь ультратонкий корпус, с толщиной всего 5,5 мм — немного больше, чем у iPad Pro, но все равно это будет самый тонкий iPhone, который когда-либо выпускала Apple. Напомним, что предыдущий рекордсмен по тонкости, iPhone 6, имел толщину 5,9 мм.

Особенностью нового устройства станет камера. Согласно рендерам, она будет расположена в специальном блоке на задней панели устройства. В блоке будет размещена камера, микрофон и LED-вспышка.