В сети появились рендеры нового iPhone 17 Air

Опубликовано 18 февраля 2025, 15:141 мин.
В сети появились рендеры нового iPhone 17 AirЧто можно ожидать
В сети появились первые рендеры нового iPhone 17 Air, который, по всей видимости, станет самой тонкой моделью iPhone в истории. Видео, опубликованное блогером Джоном Проссером с YouTube-канала Front Page Tech, показывает, как будет выглядеть новинка и чем она будет отличаться от предыдущих моделей.
Согласно Проссеру, iPhone 17 Air будет иметь ультратонкий корпус, с толщиной всего 5,5 мм — немного больше, чем у iPad Pro, но все равно это будет самый тонкий iPhone, который когда-либо выпускала Apple. Напомним, что предыдущий рекордсмен по тонкости, iPhone 6, имел толщину 5,9 мм.
Особенностью нового устройства станет камера. Согласно рендерам, она будет расположена в специальном блоке на задней панели устройства. В блоке будет размещена камера, микрофон и LED-вспышка.