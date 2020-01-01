В сети появились результаты тестов главного конкурента Redmi K30 5G

Так, в сети появились результаты тестирования Realme X50 5G, который показал вполне достойный уровень производительности. Geekbench подтвердил тот факт, что смартфон будет работать на базе новейшего процессора Qualcomm Snapdragon 765G, а также иметь 8 ГБ оперативной памяти. Из коробки смартфон сразу же будет оснащен Android 10.

Что касательно результатов тестирования, то Realme X50 5G “выбил” 2907 баллов в однопоточном режиме и 7017 баллов в момент использования всех своих ядер. Напомним, что анонс новинки намечен на 7 января — в тот же день Redmi K30 5G поступит в официальную продажу.