В сети появились спецификации первого 5G-смартфона в линейке Xiaomi Redmi Note
Более того, мы также можем увидеть, какой дизайн получит новинка. Правда, тут интересного мало, так как в этом плане смартфон мало чем отличается от уже выпущенного Redmi Note 9. Зато мы уже можем сказать, что Redmi Note 10 будет работать на базе процессора Dimensity 800, анонс которого еще только должен состояться 18 мая. Главный модуль основной камеры будет характеризоваться разрешением 64 Мп, а фронтальная камера получит лишь 16 Мп модуль.
Экран смартфона будет выполнен по технологии OLED — по крайней мере об этом говорит тот факт, что смартфон не имеет сканера отпечатка пальцев где-либо на корпусе. Также Redmi Note 10 5G получит аккумулятор емкостью 4 520 мАч и поддержку быстрой зарядки на 22,5 Вт. Вариантов памяти будет несколько: 6/64 ГБ, 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Точных данных о дате анонса устройства все еще нет, но, судя по последним слухам, покажут первый Redmi Note с поддержкой мобильных сетей 5G уже летом текущего года.