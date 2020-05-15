В сети появились спецификации первого 5G-смартфона в линейке Xiaomi Redmi Note

Более того, мы также можем увидеть, какой дизайн получит новинка. Правда, тут интересного мало, так как в этом плане смартфон мало чем отличается от уже выпущенного Redmi Note 9. Зато мы уже можем сказать, что Redmi Note 10 будет работать на базе процессора Dimensity 800, анонс которого еще только должен состояться 18 мая. Главный модуль основной камеры будет характеризоваться разрешением 64 Мп, а фронтальная камера получит лишь 16 Мп модуль.