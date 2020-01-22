В сети появились свежие изображения грядущего камерофона Huawei P40 Pro

На этот раз источником информации стал популярный интернет-инсайдер из Индии Судханшу Амбхоре, который опубликовал на достаточно авторитетном онлайн-ресурсе с утечками Slashleaks качественное официальное изображение Huawei P40 Pro в цвете Mint Green. Судя по нему, устройство все же получит такой же модуль камеры, как на недавних Galaxy Note 10 Lite, а также грядущих смартфонах линейки Galaxy S20. Что же касательно расцветки устройства, то, по всей видимости, компания решил уйти от градиента, создав какую-то новую текстуру, которую во всей красе можно будет оценить лишь вживую.