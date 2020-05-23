В сети появились свежие качественные изображения грядущей новинки Xiaomi Redmi 10X во всех цветовых вариантах

Сразу видно, что компания продолжает соблюдать общие принципы дизайна для представителей линейки Redmi — новенький Redmi 10X до боли напоминает уже выпущенные Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro. Зато в чем смартфон все же будет отличаться от своих собратьев, так это в поддержке мобильных сетей пятого поколения 5G, а также AMOLED-дисплея. К слову, учитывая, что в новинке используется данный тип экранов, а также то, что она будет иметь аккумулятор емкостью 4 500 мАч, вполне вероятно, что девайс будет радовать своих владельцев долгой автономной работой от одного заряда.